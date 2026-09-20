احتجاجات بالولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة

تواصل الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية، تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت مدينة شيكاجو بولاية إلينوي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، بمشاركة ناشطين وأبناء من الجالية الفلسطينية، للمطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان، إلى جانب الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ورفع المشاركون، شعارات تطالب بحماية العاملين في المجال الطبي، مؤكدين ضرورة تحرك المؤسسات الطبية والحقوقية الأمريكية والدولية للضغط من أجل الكشف عن أوضاع المعتقلين، وضمان حقوقهم، والعمل على الإفراج عنهم.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها الجالية الفلسطينية ومنظمات داعمة للحقوق الفلسطينية في عدد من المدن الأمريكية، بهدف إبقاء قضية الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة حاضرة أمام المؤسسات الأمريكية والرأي العام.