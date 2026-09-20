أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و517 ألفا و990 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و517 ألفا و990 فردا، من بينهم 1560 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12356 دبابة، و25361 مركبة قتالية مدرعة، و50067 نظام مدفعية، و2146 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1659 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و525965 طائرة مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و151345 من المركبات وخزانات الوقود، و4716 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.