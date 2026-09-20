إندونيسيا وفرنسا تتعاونان لتعزيز الرقابة على سلامة الطيران

تعزز وزارة النقل الإندونيسية رقابتها على سلامة الطيران المدني، من خلال شراكة فنية مع هيئة الطيران المدني الفرنسية لبناء نظام مراقبة مستدام يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال المدير العام للطيران المدني، لقمان إف.لايسا، إن التعاون بين إندونيسيا وفرنسا قائم منذ عام 2019، بموجب اتفاق تعاون فني، يغطي مجالات كفاءة المفتشين والتوحيد القياسي وإدارة الجودة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف لقمان في بيان أمس السبت "مع مطلع عام 2026، ينتقل هذا التعاون إلى مرحلة جديدة تركز على بناء نظام مراقبة مستدام".

واستضافت المديرية العامة الاجتماع الـ11 للجنة التوجيهية للتعاون الفني في مجال الطيران المدني إلى جانب هيئة الطيران المدني الفرنسية في جاكرتا يوم الأربعاء الماضي، 16 سبتمبر.

وحضر الجلسة ممثلون من هيئة الطيران المدني الفرنسية وخبراء فنيون وممثلون عن شركة إيرباص، بقيادة نائب الرئيس الأول لسلامة الطيران في إيرباص، يانيك مالينج.