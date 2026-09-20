الحوثيون يعلنون استهداف الرياض وأرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن العملية الأولى استهدفت "أهدافاً حساسة" في الرياض، بينما استهدفت العملية الثانية شركة أرامكو في ينبع، مضيفاً أن العمليتين "تكللتا بالنجاح وأنهما أدتا إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة".

وربط سريع الهجومين بما وصفه باستمرار الغارات الجوية السعودية على مناطق في اليمن، قائلاً إن الطائرات السعودية من طرازي "إف 15" و"تايفون" نفذت 732 غارة جوية حتى الآن، قال إنها "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية".

واتهم سريع السعودية أيضاً "بالوقوف وراء محاولات تفجير في العاصمة صنعاء"، واعتبرها جزءاً من محاولات استهداف المدنيين، دون أن يقدم في البيان تفاصيل إضافية بشأن هذه الاتهامات.

ونفى المتحدث العسكري الحوثي الاتهامات السعودية بأن الجماعة تستهدف المدنيين، وقال إن "الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ناجمة عن اعتراضات فاشلة تنفذها الدفاعات الجوية السعودية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال شهود عيان إن حريقا اندلع في خزان للوقود في مطار الرياض، مما أدى إلى تعطيل عمليات الإقلاع والهبوط لأقل من ساعة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي بشأن سبب اندلاع الحريق، الذي تمت السيطرة عليه وإخماده لاحقا.

وأكد سريع استمرار الهجمات على السعودية، قائلاً إن القوات التابعة للجماعة "مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على اليمن".

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد متبادل بين الحوثيين والسعودية، شمل خلال الأيام الأخيرة إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي السعودية، بالتزامن مع غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.