لامين يامال يحطم رقم فينيسيوس ويحقق إنجازًا تاريخيًا مع برشلونة

حقق الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإسباني، بعدما أصبح أصغر لاعب يصل إلى 51 تمريرة حاسمة في المسابقة منذ موسم 2013-2014.

وجاء إنجاز يامال بعدما صنع هدفين خلال فوز برشلونة على إشبيلية بنتيجة 3-1، مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليساهم في تسجيل رافينيا ثلاثية الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، وصل لامين يامال إلى 51 تمريرة حاسمة خلال 159 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات، ليتجاوز الرقم السابق المسجل باسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد وصل إلى 50 تمريرة حاسمة مع ريال مدريد في مايو 2023، عندما كان يبلغ 22 عامًا و298 يومًا، قبل أن يحطم يامال الرقم وهو في عمر 19 عامًا و69 يومًا.

ولم يتوقف تألق يامال عند هذا الرقم، إذ رفع اللاعب رصيده إلى 11 مساهمة تهديفية خلال أول 7 جولات من الدوري الإسباني هذا الموسم، بواقع 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ليحقق أفضل انطلاقة له في مسيرته بالمسابقة.

وتفوق يامال بذلك على أفضل أرقامه السابقة، بعدما ساهم في 8 أهداف خلال أول 7 جولات من موسم 2024-2025.

ويواصل لامين يامال ورافينيا تشكيل ثنائي هجومي بارز مع برشلونة، في ظل تنوع أدوارهما بين التسجيل وصناعة الأهداف، حيث سجل رافينيا ثلاثية أمام إشبيلية، بعدما أحرز هاتريك أيضًا أمام راسينج سانتاندير في الفوز 7-0 خلال الأسبوع الماضي.