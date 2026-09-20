اليونان: منطقة أثينا الكبرى وبعض جزر بحر إيجه تواجه خطر اندلاع حرائق غابات

حذرت السلطات اليونانية، من أن منطقة أثينا الكبرى وبعض جزر بحر إيجه تواجه خطرا كبيرا من اندلاع حرائق غابات اليوم الأحد.

وطبقا للتحديثات اليومية الصادرة عن هيئات الحماية المدنية، تواجه منطقة شرق أتيكا والجزء الشرقي من جزيرة إيفيا المجاورة خطر تسجيل المستوى الثالث على مقياس البلاد المكون من خمس درجات، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

ويجري تصنيف جزر سيكلاديس وجزر شرق بحر إيجة - ليسبوس وخيوس وإيكاريا أيضا ضمن المستوى الثالث، مع توقعات بهبوب رياح قوية في أجزاء من الأرخبيل اليوم.

ويتم تصنيف باقي اليونان عند المستوى الثاني.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم ، تم حشد 30 من رجال الإطفاء لإخماد حريق في ضواحي منطقة "نيا ماكري" شرق أثينا، طبقا لقناة "إي.آر.تي" التلفزيونية، وليس هناك أي تهديدات في أي منطقة مأهولة ولا أضرار على الممتلكات أو إصابات على الفور تم الإبلاغ عنها.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم بسبب حرائق الغابات هذا الصيف، والتي دمرت أيضا آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل.