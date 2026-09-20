عمدة موسكو: الهجوم غير المسبوق على العاصمة كان محاولة لتعطيل الانتخابات البرلمانية الروسية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من ألف طائرة مسيرة على روسيا خلال الليل، من بينها هجوم قال عمدة موسكو إنه "الأكبر على الإطلاق" على العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 1100 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وفوق مياه البحر الأسود.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه تم تدمير 450 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

وأضاف سوبيانين أن بعض الطائرات المسيرة أصابت مصفاة نفط موسكو ومبنى سكني.

ويأتي الهجوم الكبير في اليوم الثالث والأخير من التصويت في أول انتخابات برلمانية تعقد في روسيا خلال فترة الحرب، وهي انتخابات خلت إلى حد كبير من أي معارضة لسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى ترسيخ هيمنة الكرملين.

وأجرت روسيا الانتخابات في أربع مناطق أوكرانية ضمتها موسكو بشكل غير قانوني بعد بدء الحرب، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل حتى الآن، وكذلك في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

ونددت كييف بهذه الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية.

وقال سوبيانين، اليوم الأحد، إن "الهجوم غير المسبوق" على العاصمة كان محاولة لتعطيل الانتخابات البرلمانية الروسية.

وأضاف سوبيانين "لقد فشل العدو في تحقيق ذلك".