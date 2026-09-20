شبكة أطباء السودان: قتيلان باستهداف الدعم السريع لأحياء سكنية بالأبيض

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأحد، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع بالمسيرات أحياء سكنية بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة، في بيان: "قُتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء استهداف الدعم السريع لعدد من الأحياء داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الموجهة منذ فجر اليوم وحتى الظهر، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية".

واعتبرت أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو "امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة، ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات".

وطالبت أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية.

ودعت إلى الضغط على قيادة الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 16:50 تغ.

وفي 24 أغسطس الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 1100 مدني قُتلوا جراء هجمات الطائرات المسيرة في السودان خلال الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على هذه الاتهامات، وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث: شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.