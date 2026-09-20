الجيش اليمني: مقتل عدد من الحوثيين وتدمير مرابض مدفعية للجماعة بمأرب

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وتدمير مرابض مدفعية تابعة للجماعة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، إن قواته استهدفت المرابض براجمات الصواريخ، فيما قصفت مدفعية محور بيحان تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، إضافة إلى إعطاب سلاح عيار 23.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف عناصر حوثية في محافظة البيضاء وسط البلاد، وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة قرب مضيق باب المندب في محافظة تعز (جنوب غرب).

وأضاف المتحدث العسكري للجيش اليمني ماجد النزيلي، في بيان مقتضب، أن القوات الحكومية "استهدفت عناصر وعتادًا لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة البيضاء".

كما أعلنت قوات "درع الوطن" الحكومية، في بيان، أن قوات اللواء الأول التابعة لها "تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في أجواء جبهة كهبوب بمحاذاة باب المندب".

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن هذه التطورات.

وخلال الساعات الماضية، شهدت بعض جبهات محافظة تعز مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، دون إعلان رسمي عن تقدم أي طرف.

وتشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدا ميدانيا، في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة في عدد من المحافظات، بينها تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج.

وتندرج هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري بدأ مطلع يوليو الماضي، وهو الأوسع بعد سنوات من هدوء نسبي أعقب هدنة أبريل 2022.

وتسارع القتال خلال سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيطرة الحوثيين على مراكز حيوية في الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولًا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات الملاحية الدولية.

ويشهد اليمن حربًا منذ أن سيطرت جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني، على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.