قطر تطلق قسم استثمارات محلية بصندوق الثروة السيادي

أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، عن إنشاء قسم جديد بجهاز قطر للاستثمار مخصص لتنمية الاستثمارات المحلية.

جاء ذلك في خطوة تمثل تحولا في توجه صندوق الثروة السيادي الذي دائما ما ركز جهوده على تنمية الثروة في الخارج، وفق واكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تواجه قر ضغوطا مالية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما حال دون تصديرها الغاز الطبيعي المسال على نحو منتظم.

ولا يزال الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيسي لإيرادات قطر رغم الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها.

وقال الشيخ محمد خلال إعلانه إطلاق القسم الجديد، "الدوحة للاستثمار" في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: "نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر".

وأُلغي المنتدى السنوي في مايو الماضي، بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية لأسابيع على دول الخليج، ومنها قطر.

وأضاف: "سيدعم (هذا القسم) شركاتنا الأقوى، ويساعد الشركات الناشئة على النمو، ويعزز أسواق رأس المال، ويجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذا المسعى".