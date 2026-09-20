حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام، في ظل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية، مؤكدة أن القطاع بات على شفا العجز عن تقديم خدماته الأساسية.

وقالت الشبكة، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظومة الصحية في غزة «تصارع من أجل البقاء»، محذرة من أن أنشطتها مهددة بالشلل والتوقف، رغم مرور قرابة عام على إعلان وقف إطلاق النار، في ظل استمرار القيود على العمل الإنساني والإمدادات الصحية.

وأوضحت أن القيود تشمل الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وقطع الغيار، إلى جانب الأجهزة والمستهلكات الطبية وغير الطبية، ما يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم خدماتها.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الظروف تأتي بعد تعرض المنظومة الصحية لأضرار واسعة خلال الحرب، طالت بنيتها المادية وكوادرها البشرية، لافتة إلى أن 28 مستشفى من أصل 35 مستشفى في القطاع تعرض للتدمير الجزئي أو الكلي.

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات تأتي بالتزامن مع ما وصفته باستمرار عدم الالتزام بالكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود اللازمة للقطاعات الحيوية، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مرارًا.

وطالبت الشبكة بإعادة إمداد القطاع بالكهرباء وإعادة توصيل الخطوط المغذية له، إلى جانب رفع القيود المفروضة تحت ذريعة «الاستخدام المزدوج» عن المستلزمات والمستهلكات الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل المرافق الصحية.

كما دعت إلى وضع آلية تضمن إدخال المولدات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وقطع الغيار والأجهزة الطبية وسائر المستلزمات الضرورية لاستمرار عمل القطاع الصحي.

وطالبت الشبكة كذلك بإقرار آلية جديدة للإجلاء الطبي للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج غزة، محذرة من أن آلاف المرضى معرضون لخطر فقدان حياتهم نتيجة القيود المفروضة على إحالتهم للعلاج خارج القطاع.