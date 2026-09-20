ميرتس يؤكد بقاءه في منصبه رغم النتائج السيئة لحزبه بانتخابات ميكلنبورج-فوربومرن وبرلين

رغم النتائج السيئة التي سجلها حزبه المسيحي الديمقراطي في انتخابات ولايتي ميكلنبورج-فوربومرن وبرلين اليوم الأحد، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتزامه البقاء في منصبه ومواصلة مسار الإصلاح الذي بدأه.

وقال المستشار ميرتس، بعد وقت قصير من إعلان التقديرات الأولية التي بثتها القناة الأولى والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني بشأن انتخابات برلماني الولايتين، في مقر الحزب المسيحي بالعاصمة برلين: "هذه الإصلاحات هي الوسيلة لمواجهة السم الاستبدادي الذي يتغلغل بشكل متزايد في مجتمعنا، مستفيدًا من الانبهار بالنزعة الاستبدادية".

وأضاف ميرتس أن "ما يتعين القيام به الآن يتطلب الشجاعة والثبات والصبر"، وأردف: "وسأتحلى بهذه الصفات بصفتي رئيسًا للحزب المسيحي، وقبل كل شيء بصفتي مستشارًا اتحاديًا لبلادنا". وأوضح أن التغييرات ستقترن بالنسبة إلى كثيرين أيضًا بأعباء وأوجه جديدة من عدم اليقين.

وتابع ميرتس أن آثار الإصلاحات لن تظهر في بعض المجالات إلا بعد مرور بعض الوقت. وقال ميرتس: "لكن لهذا السبب تحديدًا، لا يمكننا تأجيل هذه القرارات الآن. لا بد من تنفيذ الإصلاحات".