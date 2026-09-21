ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد السيارة الثانية في واقعة دهس سيدة بالتجمع.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «ملاكي» بالاصطدام بإحدى السيدات، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وهروبه تاركًا سيارته بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الأول بالقاهرة، وحضور مرتكب الواقعة إلى ديوان القسم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونشر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة بذات المضمون.

وأضافت أنه باستكمال الفحص، تبين قيام قائد السيارة المشار إليها بالاصطدام بالمجني عليها حال قيامه بالتسابق مع قائد سيارة ملاكي أخرى، وأمكن تحديد وضبط السيارة الثانية وقائدها، وهو «طالب» مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته، أقر بأنه حال سيره بمحل الواقعة، حدث خلاف حول أولوية المرور بينه وبين قائد السيارة الأولى، فقاما على إثر ذلك بالتسابق فيما بينهما، مما أدى إلى حدوث الواقعة المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.