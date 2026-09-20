الأرصاد توضح موعد نشاط الأجواء الباردة وتقدم نصيحة بشأن تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معظم القيم المسجلة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي، مع ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الصباح، ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، دون توقعات بحدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وحول موعد الشعور بالبرودة، أوضحت غانم أن الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل قد يبدأ بشكل أوضح مع منتصف أكتوبر، وهو ما قد يكون مناسبًا لبدء تغيير الملابس الصيفية إلى الخريفية واصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

ونصحت بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية أو الثقيلة حاليًا، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، رغم انخفاضها مقارنة بالفترات الماضية.