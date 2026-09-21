استدعاء عمر فايد لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني قرر استدعاء عمر فايد، مدافع فروزينوني الإيطالي، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، بعد إصابة حمدي فتحي مع ناديه الوكرة القطري، مساء الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا وجنوب السودان، المقرر إقامتهما يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

كما سيخوض المنتخب مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر باستاد القاهرة.

ويستعد عمر فايد (23 عاما) لظهوره الأول مع منتخب مصر بعد المشاركة مع فرق الشباب والناشئين إضافة إلى مشاركته في حصول المنتخب الأولمبي على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة المدرب البرازيلي، روجيرو ميكالي.

وبعد فايد من ناشئي نادي المقاولون العرب، وبدأ مسيرته الاحترافية بانتقاله إلى فنربخشة التركي في 2023، الذي أعاره ثلاث مرات إلى نوفي بازار الصربي، بيرشوت البلجيكي وأروكا البرتغالي قبل أن ينتقل نهائيا إلى فروزينوني الإيطالي في صيف العام الجاري.

ولم يظهر مدافع منتخب مصر في أي مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه شارك في مباراة ببطولة كأس إيطاليا.

ويواصل منتخب مصر تدريباته منذ بداية المعسكر يوم الخميس الماضي، وانضم للتدريبات، حسام عبد المجيد مدافع لودوجوريتس البلغاري، مساء الأحد في انتظار وصول باقي المحترفين تباعا.