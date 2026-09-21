قال الفنان محمد ممدوح، إنه يُشبه والده في طباعه وشخصيته، بينما تقترب ملامحه وسماته الشكلية من والدته.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن والدته اتسمت بالحذر الشديد، نظرًا لسفر والده المتكرر وتحملها لمسئوليته هو وأشقائه.

وأشار إلى أن والدته تخوفت من دخوله مجال التمثيل في بداية مسيرته الفنية، رغم أن إحدى شقيقاته مُخرجة وتعمل في مجال العلاقات العامة بماسبيرو، بينما تعمل الأخرى كممثلة.

وأكمل: «أمي دي كل حاجة ربنا يديها الصحة ويخليها لي أنا شايف أن إللي أنا فيه بسبب دعاء أبي وأمي ومش أي حاجة تانية».

ولفت إلى أن أفراد أسرته اعتادوا مناداته بـ«حمادة»، مشيرًا إلى الاختلاف شخصيته خلال المرحلة الثانوية بين داخل المنزل وخارجه.

وأكمل: «أيام مشاكلي في ثانوي كنت في البيت جميل وساكت وفجأة بيكتشفوا إن أنا مرفود بقالي 6 أشهر، إن أنا في مصيبة اتعملت في الشارع».

وتابع أن شقيقته فدوى كانت المسئولة عن إخبار والديهما بالمشاكل التي يتسبب بها أثناء دراسته، معلقًا: «كنا بنخاف عليهم بقى.. بجيب لهم مصايب كتير فبنخاف عليهم يتعبوا بصراحة».

وذكر أن إحساسه بالمسئولية تجاه شقيقتيه فدوى ومي، دفعه لإحسان التصرف معلقًا: «ما لا أرضاه عليهم لا أرضاه على أحد»، مضيفًا: «فدوى ومي رجالة كلمتهم قدر الإمكان واحدة».

وتطرق إلى مشاركته في مسلسل «رشيد» من إخراج شقيقته مي ممدوح، موضحًا أن علاقتهما داخل العمل اتسمت بالمهنية وأنه لم يتلق أي معاملة خاصة وهو ما يشهد به زملاؤهما.