رئيس القومي للطفولة: واقعة اعتداء أخصائية التخاطب على طفل القليوبية تكشف عن وجود أشخاص غير مؤهلين

قالت الدكتور سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هناك العديد من مراكز التأهيل النفسي وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المعروفة والمعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن هذا المجال يضم عددًا من غير المؤهلين، وذلك تعليقًا على واقعة تعدي أخصائية تخاطب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء إحدى الجلسات داخل مسكنه، ومشيرة إلى أن بعض هذه الواقع لا يتم رصدها.

وأوضحت ضرورة التأكد من مؤهلات وسابقة أعمال المتعاملين مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى وحدة الطفل الآمن والدعم النفسي التابعة للمجلس والتي تقدم استشارات نفسية واجتماعية وقانونية للأطفال بجانب المشورة الأسرية مجانًا، لافتة إلى أن وزارة الصحة في المعنية بالعلاج الطبي التأهيلي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت تعدد وسائل التواصل مع المجلس، بدءًا من خط نجدة الطفل 16000، وعبر الواتساب، وصفحات المجلس الرسمية بموقعي فيسبوك وانستجرام.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي أخصائية تخاطب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب في القليوبية.

وأوضحت الداخلية أنه بالفحص تبين أن قسم شرطة أول العبور تلقى، في 29 يوليو الماضي، بلاغًا من والد الطفل، اتهم فيه أخصائية تخاطب، بالتعدي على نجله بالضرب أثناء خضوعه لجلسة تخاطب بمسكنه في اليوم السابق، دون أن يتعرض لإصابات.

وأضافت أن والد الطفل اكتشف الواقعة بعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في الغرفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.