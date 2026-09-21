تحدث الفنان محمد ممدوح، عن كواليس مشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عُرض الموسم الرمضاني لعام 2021، وتقديمه لشخصية «حازم».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن الفنانة منى ذكي ساعدته على التأثر بشخصية «حازم» وتقمصها، مضيفًا: «كانت بتساعدني كتير أوي في المذاكرة».

وأشاد بكاتب العمل المؤلف تامر محسن، قائلًا: «الورق كان مكتوب بشكل خطير، كل الشخصيات حلوة، والحكاية حقيقية».

وأضاف أنه عمل مع المؤلف على تحديد مظهر شخصية «حازم»، التي تسعى للفت الانتباه والظهور وذلك من خلال اللحية «السكسوكة».

وأوضح أن مشاهد «المنحل» و«النيابة» كانت شديدة الصعوبة، بينما كانت مشاهده أمام الفنان سيد رجب والفنانة منى زكي أكثرها متعة.



تدور أحداث مسلسل «لعبة نيوتن» حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان لإنجاب طفلهما في أمريكا، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

والمسلسل من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، ومن إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، وتأليف وإخراج تامر محسن.