مي عبدالحميد: أصحاب المهن الحرة يمثلون 25% ممن تسلموا وحدات الإسكان الاجتماعي

الصندوق أقنع البنوك بإتاحة التمويل العقاري لهم

التجربة المصرية تحظى باهتمام دول أخرى بسبب حجم التنفيذ والدعم

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أصحاب المهن الحرة يمثلون 25% من المواطنين الذين تسلموا وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأضافت في لقاء ببرنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة المحور، مساء الأحد، أن الصندوق عمل على إقناع البنوك بالتعامل مع أصحاب المهن الحرة وإتاحة التمويل العقاري لهم، بما ساعد هذه الفئة على الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وأوضحت أن التجربة المصرية تحظى باهتمام في مؤتمرات ولقاءات دولية، خاصة ما يتعلق بتمويل أصحاب المهن الحرة، معتبرة أن وصول نسبتهم إلى ربع المستفيدين من الوحدات يمثل نتيجة مهمة للبرنامج.

وأشارت إلى وجود برامج إسكان في دول أخرى، منها البرازيل والهند، فيما تجمع التجربة المصرية بين بناء الدولة للوحدات وطرحها، ودراسة ملفات المتقدمين، والتنسيق مع البنوك لتمويل المستحقين.

وذكرت أن الصندوق يعمل بوصفه مطورًا عامًا؛ يختار الأراضي، ويسند التنفيذ إلى المقاولين، ثم يدرس طلبات المواطنين ويحول الملفات إلى جهات التمويل.

وأكدت أن الصندوق سيواصل طرح وحدات التمليك، مع إمكانية التوسع في الإيجار إذا أظهرت التجربة أنه يلبي احتياجات شريحة من المواطنين.