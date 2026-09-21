البديل من أجل ألمانيا يفوز بانتخابات ولاية ثانية في ضربة قوية لميرتس

فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بانتخابات ولاية مكلنبورج-فوربومرن، وهو فوزه الثاني في إحدى الولايات خلال أسبوعين فقط، بينما تعرض الحزب المحافظ بقيادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لأسوأ أداء له على الإطلاق في تاريخه الممتد لـ81 عاما، وفقا للنتائج الأولية.

وخرج الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس من البرلمان في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد بعد حصوله على 9ر4% فقط من الأصوات، انخفاضا من 3ر13% في الانتخابات الأخيرة في عام 2021 وبفارق ضئيل عن عتبة الـ 5% المطلوبة للفوز بمقاعد.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نحو 2ر38 % من الأصوات، متقدما على الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط والذي حصل على 5ر35%، وفقا للجنة الانتخابات.

كما فشل حزب "تحالف سارا فاجنكنيشت" في دخول البرلمان، بـ حصوله على 8ر4%، في حين حصل حزب الخضر على 7ر5 % من الأصوات.

وحصل حزب اليسار - الذي هزم الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا للفوز بانتخابات ولاية برلين يوم الأحد - على 5ر6%.

وتعد هذه النتيجة سيناريو مخيف لميرتس، الذي كان مستقبله السياسي مصدرا لتكهنات واسعة النطاق مع تراجع معدلات تأييده في الأشهر الأخيرة.

وطالما كان الحزب الديمقراطي المسيحي أكبر حزب في ألمانيا ما بعد الحرب، ولم يفشل قط في تجاوز عتبة الـ5% في أي انتخابات ولاية أو انتخابات أوروبية أو اتحادية. وكان أدنى مستوى قياسي سابق له هو 9% قد أُسجل في بريمن عام 1951.

واعترف ميرتس بأن النتيجة "كارثة"، لكنه أصر على أنه سيمضي قدما في حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية غير الشعبية لحكومته، مما يشير إلى أنه لا ينوي الاستقالة.

واعترف بأنه ليس من الممكن "تجميل" نتيجة يوم الأحد، لكنه تعهد بـ"إعداد بلادنا للمستقبل".

وتابع "ما يجب القيام به الآن يتطلب قوة وعزيمة وثباتا وصبرا. وسوف أتحلى بهذه الصفات - كرئيس للحزب الديمقراطي المسيحي، وقبل كل شيء، كمستشار لبلدنا".

وأشاد لايف إريك هولم، مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب رئيس وزراء الولاية، بـ"أمسية رائعة" في ليلة الانتخابات، قائلا إن حزبه سيعرض إجراء محادثات مع جميع الكتل الأخرى.