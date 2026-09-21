مي عبدالحميد: آخر طرح للإسكان الاجتماعي شمل شققًا بـ900 ألف جنيه

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن آخر إعلان طرحه الصندوق شمل وحدات كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا، بسعر 900 ألف جنيه للوحدة.

وأضافت في لقاء ببرنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة المحور، مساء الأحد، أن السعر يعادل نحو 10 آلاف جنيه للمتر، مشيرة إلى أن تنفيذ أعداد كبيرة من الوحدات يساعد الصندوق على الحصول على أسعار أفضل من المقاولين.

وأوضحت أن المتقدمين يسددون 20% من ثمن الوحدة على أقساط خلال فترة الحجز، التي تمتد إلى نحو 3 سنوات، دون فوائد، ثم يتولى التمويل العقاري سداد المبلغ المتبقي للصندوق، ويبدأ المستفيد السداد للبنك.

وأشارت إلى أن الدعم النقدي الذي يستحقه العميل يُخصم من ثمن الوحدة قبل تحديد قيمة التمويل العقاري، موضحة أن مدة السداد للبنك تصل إلى 20 عامًا إذا سمح سن المتقدم بذلك.

وذكرت أن فائدة التمويل العقاري للمستفيدين تبلغ 8% متناقصة، مقارنة بفائدة تبلغ 22% للتمويل العقاري المعتاد، بحسب الأرقام التي عرضتها خلال اللقاء.

وأضافت أن وزارة المالية توفر للصندوق دعمًا سنويًا لفارق الفائدة يُدفع للبنوك شهريًا، مؤكدة استمرار طروحات وحدات التمليك بعد الوصول إلى مليون وحدة.