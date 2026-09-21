قال النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عددًا من المواطنين يواجهون صعوبة في التسجيل عبر منصة "مسكن" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لحجز شقق الإيجار التمليكي.

وأضاف خلال برنامج "تحت الشمس" المذاع عبر "الشمس"، أن "المنصة منذ الإعلان بدء العمل بها وتوافر كراسة الشروط تعرضت للسقوط"، مشيرا إلى الأمر وارد تقنيا، ولكن كان ينبغي على الهيئة "الاستعداد بشكل أفضل" في ظل الإقبال الشديد من المواطنين.

وطالب بسرعة إعادة تشغيل المنصة و "مراعاة المدة الزمنية وأسبقية الحجز"، موضحا أن مصر تسعى للرقمنة بخطوات مستمرة، غير أن "الرقمنة في مصر ليست لتيسير البيانات بل لتصعيبها" وفق قوله.

وأشار إلى أن ملف الرقمنة يحتاج إلى "وقت طويل" وإسناد المهام للمختصين، مبديا اعتزامه التقدم بسؤال برلماني حول طريقة احتساب أسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتمليك في كراسة الشروط.

وتابع: "أنا راجعت كراسة الشروط، وبصراحة شديدة هالتني طريقة احتساب الأسعار، الأسعار التي نزلت والتي كتبت في كراسة الشروط لا يمكن أن تكون تخاطب المواطن متوسط الدخل أو محدود الدخل الذي أصلا القيادة السياسية كانت فلسفتها من طرح الإيجار المنتهي بالتمليك، أو كراسة الإيجار حتى الأخرى السكن البديل أو سكن الإيجار التي طرحت أيضا، الأحد، على منصة مصر الرقمية، أننا نخاطب محدودي الدخل ومتوسطي الدخل".

ولفت إلى أن مراجعته كراسة شروط الـ 5000 وحدة المطروحة للإيجار المنتهي بالتمليك توضح أن سعر الوحدة لم يُكتب في كراسة الشروط، ولكن يُفهم من طريقة الحساب القائمة على فائدة 10% وزيادة سنوية مركبة بنسبة 10%.

وأضاف أن أقل وحدة بقيمة إيجار 3400 جنيه شهريا يصل إجمالي ما يسدده المواطن فيها على مدار 20 سنة إلى 2 مليون و336 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك "أعلى من قيمة الوحدة إذا فكر في الاقتراض والشراء"، وفق قوله.

وأشار إلى أن الوحدات التي إيجارها بـ 9000 جنيه يدفع فيها المواطن في نهاية المدة ما يقارب 6 ملايين و200 ألف جنيه بسبب "الفائدة الكبيرة، والزيادة السنوية المركبة المبالغ فيها بخلاف رسوم ووديعة الصيانة"، قائلا إنه "لا يمكن تحمل هذا العبء للمواطن الذي يتقاضى 16 ألف جنيه".

ونوه أن أسعار شقق الإيجار التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات مقبولة وتتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، مستشهدا بمدينة أسيوط الجديدة التي يبلغ الإيجار مع الصيانة 4250 جنيها، في حين يمكن استئجار شقة داخل مدينة أسيوط بالقرب من الخدمات والمستشفيات بإيجار أقل.

وأوضح أن الإقبال الشديد سببه توقع المواطنين أسعارا أقل وفق التصريحات الأولية التي تراوحت بين 1500 إلى 2000 جنيه، لا سيما أنها للشباب من سن 21 إلى 35 سنة، مختتما: "بصفتي البرلمانية سأتقدم بسؤال برلماني عن طريقة حساب أسعار الوحدات في الإيجار المنتهي بالتملك أو الإيجار في المدن الجديدة ، أظن أن السعر مبالغ فيها ويجب إعادة النظر به".

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح 10 آلاف شقة إيجار ينتهي بالتملك، عبارة عن 5000 وحدة سكنية منفذة، فضلًا عن 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها.

وتطرح الوحدات في مدن القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.