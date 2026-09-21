رئيس القابضة لمصر للطيران عن التتويج بجائزة الأكثر تطورًا عالميًا: عملنا على تطوير مواعيد الإقلاع وتدريب الأطقم

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تتويج مصر للطيران بجائزة الأكثر تطورًا على مستوى العالم لعام 2026، يأتي بعد جهود كبيرة لتطوير الشركة والارتقاء بمستواها، مشيرًا إلى أن الشركة مرت بوقت خرجت فيه من التصنيف العالمي لأكبر 100 شركة طيران، وهو ما تسبب في حالة من الحزن لديهم، لكونهم يرون أن مصر للطيران تستحق مكانة أفضل.

وأضاف "عادل" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكستر نيوز، أمس الأحد، أنه منذ تكليفه برئاسة الشركة، كان أحد التحديات الرئيسية هو العمل على تحسين ترتيب مصر للطيران عالميًا، فعملت الشركة على تطوير عدد من الملفات، من بينها مستوى المنتج ومواعيد الإقلاع، إلى جانب استمرار العمل على ملفات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الشركة وضعت هدفًا يتمثل في دخول قائمة أكبر 50 شركة طيران في تاريخ تصنيف "سكاي تراكس"، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف لم يكن سهلًا، وتطلب استثمارات كبيرة، إلى جانب التركيز على العنصر البشري وتدريب الأطقم المختلفة.

واستكمل أن جهود التطوير بدأت تؤتي ثمارها خلال العام الأول، حيث تقدمت مصر للطيران 20 مركزًا في التصنيف، لتنتقل من المركز الـ 88 إلى المركز الـ 68، وهو ما أسهم أيضًا في حصولها للمرة الأولى على جائزة من تصنيف "سكاي تراكس".

وأشار إلى أن فريق العمل عقد اجتماعات عدة لوضع تحدٍ جديد، يتمثل في مواصلة التطوير بهدف دخول مصر للطيران ضمن أكبر 50 شركة طيران عالميًا.

وقدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خالص التهنئة إلى وزير الطيران المدني وقيادات وجميع العاملين بشركة مصر للطيران الناقل الوطني، بمناسبة حصول الشركة على جائزة "أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم" لعام 2026 من مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى.