النائب سليمان وهدان: أنوي التقدم باقتراح برغبة لإنشاء منصة لمراجعة الإعلانات الطبية

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن هناك طرقًا للنصب والاحتيال في ظل سعي بعض الباحثين عن تحقيق الأرباح بشكل عشوائي، من بينها وجود مجموعات تصف أدوية لحالات معينة دون الرجوع إلى مصادر موثوقة.

وأضاف "وهدان"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن تلك التصرفات تشكل خطورة على الأمن الصحي للمواطن، خاصة أن المريض أحيانًا عندما يتملكه اليأس بتشبث بأي شيء، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية قد تتسبب في أعراض جانبية تؤثر على العضو المراد علاجه.

وتابع أنه يعتزم التقدم باقتراح برغبة إلى وزارة الصحة لإنشاء منصة طبية مقننة، تكون تحت مظلة حكومية، وتختص بمراجعة الإعلانات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الطبية قبل نشرها.

وأوضح أن المنصة المقترحة يمكن أن تضم لجانًا فنية تتولى مراجعة المحتوى الطبي، والتحقق من السجل الطبي والمعلومات المرتبطة بالمنتجات، إلى جانب دراسة الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية، بما يحد من الترويج العشوائي للمنتجات الطبية.

واستكمل أن المنصة يمكن أن تتضمن قاعدة بيانات إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأدوية والمنتجات الطبية، والتأكد من تسجيلها لدى وزارة الصحة، والاطلاع على المواد الكيميائية الداخلة في تركيبها، ومدى فاعليتها، والأضرار الجانبية المحتملة.

واستطرد أن المنصة المقترحة قد تحقق عائدًا ماليًا، إلى جانب دورها في تقنين حالة العشوائية القائمة والحفاظ على الأمن الصحي للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك قوانين تنظم هذا المجال، إلا أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة تجعل من الصعب ضبط جميع الممارسات المخالفة، مؤكدًا أهمية الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لمواكبة المستجدات.