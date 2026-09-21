النائب حسام حسن: نشر الصور والفيديوهات الشخصية للمواطنين مجرّم بالحبس والغرامة

قال النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، إن مشكلة نشر الصور والفيديوهات الشخصية للمواطنين، تمثل "قضية شائكة" تتطلب نظرة واسعة لحماية الحياة الشخصية وحق المجتمع في النقد والتعبير عن مشكلاته.

ولفت خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إلى حدوث "لبس كبير" أدى لاستخدام التصوير "في التشهير" بدلا من التوثيق أو حماية الحقوق الشخصية.

وأوضح أن أكبر معضلة قائمة تتمثل في "عدم تطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "حياة الناس المصونة بحكم القانون لا تُصان، وهي أكبر أزمة نشهدها".

وأضاف أن رقم 180 لسنة 2018 يمنع الصحفي والإعلامي من التصوير في الشارع إلا بإذن مسبق، قائلا: "للأسف القانون حول حالة الاستثناء إلى قاعدة، والصحفي الذي يريد النزول إلى الشارع لتصوير واقعة أو حريق أو مستشفى يحتاج إلى تصريح، وإذا لم يصور يُدان، بينما هناك مواطن ينتهك حياة مواطن آخر ويصورها ويعرضها على السوشيال ميديا".

ولفت إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت بوضوح على "حماية البيانات الشخصية ومنع المواطن من تداول صور أو بيانات أو معلومات أو مقاطع فيديو سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة".

وأوضح أن تبرير النشر بحدوث الواقعة فعليا لا ينفي عنها صفة أنها "مجرمة والعقوبة بالحبس والغرامة"، لافتا إلى "وجود توسع في هذا القانون"، مع الأخذ في الاعتبار أن "حياة الناس مصونة بحكم الدستور بحكم المادة 57"