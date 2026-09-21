المتحدثة باسم اليونيفيل: الوضع الأمني في لبنان هش والانتهاكات مستمرة

قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، إن الوضع الأمني في جنوب لبنان يشهد هشاشة بالغة واستمرارًا للانتهاكات.

وأشارت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، إلى أن أعمال القصف وتدمير المنازل والقرى، فضلًا عن سقوط ضحايا من قوات حفظ السلام، أدت إلى واقع سيئ للغاية دفع العديد من المواطنين إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان.

وأوضحت أن قوات اليونيفيل مستمرة في الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في المراقبة والتقييم، إلى جانب التواصل المستمر مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لمنع أي سوء تفاهم أو تصعيد إضافي في الأحداث، كما تُطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن باستمرار على تطورات الأوضاع ميدانيًا.

واختتمت بالتأكيد على التزام اليونيفيل بدعم السكان الصامدين في القرى الجنوبية عبر تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية، ومساندة المجتمعات المحلية رغم التحديات الجسيمة المحيطة بعمل قوات حفظ السلام في المنطقة.

ودوت انفجارات قوية في الجنوب اللبناني، أمس الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي مركز على بلدة يحمر الشقيف، بينما تسلم الجيش اللبناني شحنة ذخائر أمريكية لتعزيز كفاءته الميدانية ومهامه العملياتية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة مجدل زون، بعدما تعرضت البلدة أمس الأول لسلسلة تفجيرات إسرائيلية بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. واستهدف القصف وادي بلدة زبقين.

وتوغلت قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات «ميركافا» صباح أمس في اتجاه بلدة دير ميماس، حيث أقدمت على إغلاق مدخل البلدة وعرقلة حركة دخول الأهالي وخروجهم لفترة من الوقت.

وفتشت القوة خلال التوغل عددًا من المنازل، كما حطّمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق، قبل استكمال تحركاتها في المنطقة. ويأتي هذا التوغل في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للحدود ولتفاهم وقف إطلاق النار.

وعمدت القوات الإسرائيلية إلى إحراق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات في محيط بلدة مجدل زون وبيوت السياد، بإطلاقها القنابل الفوسفورية.

وتعرضت أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، لسقوط 4 قذائف مدفعية من عيار 240 ملم.

واستهدف القصف المدفعي بلدة بيت ياحون لجهة برعشيت، وبلدة المنصوري، كما وقع تفجير إسرائيلي في بلدة طيرحرفا.