مسئول سوري: لا توجد وفيات جراء انفجار بمستودع ذخيرة للجيش في حلب

أكد مسئول سوري، اليوم الاثنين، أنه لا توجد وفيات جراء انفجار بمستودع للذخيرة في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي.

وقال محافظ حلب عزام الغريب، في بيان نشرته المحافظة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد ليلة مقلقة عاشها أهلنا جنوب حلب، أطمئنكم أنه لا توجد وفيات جراء الانفجار، فيما اقتصرت الإصابات على حالات خفيفة، وتتابع فرق الطوارئ والإسعاف المصابين وتقدم لهم الرعاية اللازمة".

وأضاف أنه منذ ساعات الصباح، تعمل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ في الموقع بشكل تدريجي وحذر، نظرًا إلى احتمال وجود مخاطر أو انفجارات أخرى، حرصًا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أنه يجري مسح للقرى والمساكن المجاورة ومحيط الموقع؛ حرصًا على سلامة الأهالي والتأكد من عدم وجود إصابات، والتعامل مع أي أجسام أو مخلفات قد تشكل خطرًا.

ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن مكان الحادث والإبلاغ فورًا عن أي جسم غريب أو مشبوه، وعدم لمسه أو محاولة تحريكه، وترك التعامل معه للجهات المختصة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الميدانية حتى استكمال إجراءات التأمين والاطمئنان على الأهالي.

وكان تلفزيون سوريا أفاد بوقوع أكثر من 10 انفجارات، وسُمع دويها في مناطق من الريفين الغربي والشمالي لمدينة حلب، وسط تصاعد كثيف للنيران.

ولفت الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى إصابة مدني بشظايا الانفجارات، في حصيلة أولية، كما تعرض مدنيان لحالة ضيق تنفس مؤقت، إضافة إلى إصابة مدني في حادث سير أثناء محاولته الابتعاد عن المنطقة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه أجلت ثلاث عائلات من محيط المكان، وسط استمرار استنفار الفرق في المنطقة نتيجة تواصل الانفجارات.

وفرضت الجهات المعنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة، ومنعت حركة المرور والاقتراب من موقع الانفجارات، في حين تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع الميداني بانتظار توقف الانفجارات، بما يسمح لها بالدخول إلى الموقع والبدء بعمليات الإطفاء والإنقاذ.