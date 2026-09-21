الفلبين تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا

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تدفع الفلبين، من أجل تعاون أعمق بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) ونيوزيلندا وأستراليا وسط تحولات التجارة العالمية.

وقال وكيل وزارة التجارة الفلبيني آلان جيبتي، إنه رغم أن البيئة العالمية تطورت بالفعل، فإن الشراكة الاقتصادية لرابطة أسيان مع نيوزيلندا وأستراليا تواصل تعزيز نفسها، بحسب وكالة أنباء الفلبين.

وأضاف جيبتي: "على مدار العقود، تطورت اقتصاداتنا، وتغيرت بيئة التجارة العالمية وظهرت تحديات وفرص جديدتين".

جاء ذلك في تصريحات جيبتي الافتتاحية اليوم الاثنين في اجتماع وزراء اقتصاد رابطة أسيان-مشاورة علاقات التقارب الاقتصادي المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في باساي سيتي.

وقال: "ولكن أسيان وأستراليا ونيوزيلندا واصلت تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتكييف تعاوننا على الظروف المتغيرة".

ووصلت التجارة الثنائية بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا إلى 138.9 مليار دولار في 2025.

وأضاف أن اجتماع علاقات التقارب الاقتصادي يوفر فرصة لتعزيز منطقة التجارة الحرة بين أسيان وأستراليا ونيوزيلندا وهي اتفاقية تجارة واستثمار شاملة تعمل على خفض الرسوم وتعزيز اليقين للشركات بتوفير مناخ مستقر وقابل للتنبؤ للمستثمرين.