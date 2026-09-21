الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولته الخارجية إلى الولايات المتحدة والمكسيك

غادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الاثنين، في جولة خارجية تشمل دولتين، ستقوده إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم إلى المكسيك في زيارة دولة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه من المقرر أن يلقي "لي" كلمة أمام دورة الأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، مؤكدا التزامه بإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما قاله مساعدوه في وقت سابق.

وخلال زيارته التي تستغرق 3 أيام إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيسعى الرئيس، إلى عقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورؤساء دول آخرين عبر مختلف القنوات، وفقا للمسؤولين.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ويسعى للحصول على تعاون الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وسيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي إلى المكسيك، بعد غد الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق 3 أيام، يجري خلالها محادثات قمة مع الرئيسة المكسيكية "كلوديا شاينباوم" لمناقشة سبل توسيع التجارة والاستثمار الثنائيين.

وفي مكسيكو سيتي، سيلتقي الرئيس "لي" أيضا بالمواطنين الكوريين المقيمين في البلاد ويحضر منتدى للأعمال.

وسيغادر الرئيس "لي"، المكسيك يوم السبت المقبل؛ ليعود إلى كوريا الجنوبية في اليوم التالي.