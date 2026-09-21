 أفغانستان.. تسليم 4 قطع أثرية عتيقة تعود للعصر الإسلامي إلى متحف لوجار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان.. تسليم 4 قطع أثرية عتيقة تعود للعصر الإسلامي إلى متحف لوجار

كابول - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:41 ص

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن اثنين من سكان ولاية لوجار الواقعة في وسط البلاد، سلما أربع قطع أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، إلى متحف الولاية.

ونقلت وزارة الإعلام والثقافة عبر حسابها على منصة "إكس"، عن محمد أمين ناصري مدير متحف لوجار، القول إن القطع الأثرية تعود إلى العصر الإسلامي، وهي مصنوعة من الطين المحروق، بحسب ما أوردته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة، بأن "تسليم هذه القطع التاريخية يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث الثقافي القديم لأفغانستان وحماية الآثار التاريخية".

وأشارت الوزارة، إلى أن متحف لوجار يضم حاليا نحو 200 قطعة أثرية وتحفة فنية وتراثية.

 

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