رئيس التخطيط القومي يحذر من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي والفجوات بين الجنسين على تشغيل الشباب

• العربي: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الشباب.. والتحول للاقتصاد الأخضر يُعيد تشكيل أسواق العمل عالمياً

حذر أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، من تداعيات التغيرات الحالية والمستقبلية المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم، مشيراً إلى ما رصدته التقارير الدولية الأخيرة لمنظمة العمل الدولية لعام 2026، تجاه الاستشراف والتحليل للتغيرات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل في العالم المرتبطة بالتطورات التكنولوجية السريعة، والمتغيرات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانعكاس تلك التحولات على تزايد معدلات البطالة بين الشباب في معظم مناطق العالم، ودور الذكاء الاصطناعي في تهديد الوظائف متوسطة المهارة المتاحة للشباب، مع استمرار الفجوات بين الجنسين في أسواق العمل.

وأضاف العربي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي بعنوان " سوق العمل والتنمية المستدامة"، أن هذه تحولات وتحديات تتطلب سياسات ومقاربات جديدة ومختلفة للتعامل معها من جانب كافة دول العالم سواء المتقدمة أو النامية

وأضاف العربي، أن المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي حول سوق العمل والتنمية المستدامة يأتي في إطار تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل في علاقتها بأهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني، وهي تحولات تستحق الاستشراف والمتابعة والتحليل من جانب صناع السياسات ومتخذي القرارات، ومن جانب مراكز الفكر والمعاهد البحثية والخبراء والمعنيين في كافة القطاعات ومجالات التنمية.

وأوضح العربي، أن التغيرات المناخية المتسارعة أدت إلى تسريع وتيرة المحاولات الجادة للمحافظة على البيئة، وصاحب ذلك ظهور مصطلح الاقتصاد الأخضر لتعزيز الحفاظ على البيئة، وزيادة حجم الوظائف الخضراء بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وبشكل خاص على الفئات الهشة.

وأشار إلي أن الاهتمام العالمي بأسواق العمل الخضراء والفرص المتاحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدامات الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتخفيف المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فرض تأثيرات هامة على نوعية وتركيبة الوظائف في أسواق العمل.