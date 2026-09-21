أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، أن حزب "روسيا الموحدة" حصل على 57.86% من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما، بعد فرز أكثر من 95% من محاضر الاقتراع.

وعلى الرغم من الهجمات والتهديدات ومحاولات تعطيل يوم الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة رقما قياسيا قدره 56.66%، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، أن نتائج فرز أكثر من 95% من محاضر الاقتراع أظهرت حصول حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، المدعوم من الكرملين، على أقل بقليل من 58% من الأصوات المخصصة للقوائم الحزبية (التي تتنافس على 225 مقعدا)، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وفيما يتعلق بالمقاعد الـ225 الأخرى التي تحسم عبر نظام الدوائر الفردية، أظهرت النتائج تقدم مرشحي "روسيا الموحدة" في 208 من هذه الدوائر.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، إن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب "روسيا الموحدة" سيحصل على 355 مقعدا من أصل 450 مقعدا.

وتوجه الروس إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد وخارجها، واستخدموا أجهزة التصويت الإلكترونية، وسافروا مسافات طويلة للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم.

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما لدورته التاسعة أبوابها، مساء أمس الأحد، بعد عملية تصويت استمرت ثلاثة أيام، ووفقا لبيانات اللجنة المركزية، فقد بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 56.66%، وهي نسبة تتجاوز المشاركة في انتخابات عام 2021.

وأقيم خلال هذه الانتخابات 333 مركز اقتراع في 152 دولة، وقالت الخارجية الروسية إن أكثر من 212 ألف مواطن صوتوا في انتخابات مجلس الدوما في الخارج.

وراقب الانتخابات نحو 380 ألف مراقب، بينهم أكثر من ألف مراقب أجنبي يمثلون 133 دولة و13 منظمة دولية.

وقالت اللجنة، إن الحزب الشيوعي الروسي حصد 13.84% من الأصوات حتى الآن، والحزب الليبرالي الديمقراطي 8.90%، وحزب "أناس جدد" 7.94%، وحزب "روسيا العادلة" 4.95%، ما يعني أنه لا يتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 5%.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات، أن حزب "المتقاعدين" حصل على 2.04% من الأصوات، وحزب "الخضر" على 1.13%، وحزب "شيوعيو روسيا" على 0.86%، وحزب "رودينا (الوطن)" على 0.73%، وحزب "الديمقراطية المباشرة" على 0.34%.

وتعد هذه أول انتخابات برلمانية تجرى منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية الروسية الشاملة على أوكرانيا في عام 2022، كما كانت الأولى التي شملت سكان أربع مناطق أوكرانية استولت عليها موسكو وضمتها بشكل غير قانوني في وقت لاحق من العام نفسه.

وأجريت عملية التصويت أيضا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، ونددت كييف بإجراء التصويت في تلك المناطق واعتبرته غير قانوني.