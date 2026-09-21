هيئة الاستثمار: إنشاء 118 مصنعا باستثمارات 14 مليار جنيه بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش

- إقامة أول 4 مشروعات بمنطقة «الأهلي للتنمية الصناعية» .. والانتهاء من 70% من عمليات الترفيق



تستهدف المنطقة الاستثمارية لشركة «الأهلي للتنمية الصناعية» بأبو رواش إنشاء 118 مصنعًا باستثمارات إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، على مساحة بنائية تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، بما يستهدف توفير نحو 28 ألف فرصة عمل في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية ومراكز التدريب، وفق بيان هيئة الاستثمار اليوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال الترفيق والتهيئة للمرحلة الأولى نحو 70%، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية «الأهلي للتنمية الصناعية»، لمتابعة معدلات تنفيذ مخطط المشروع وقياس مدى نجاح إدارة المنطقة في جذب مشروعات جديدة.

وأعلن موافقة مجلس إدارة المنطقة على إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة، وهي مشروع شركة المعلبات المصرية «بيست» لإنتاج وحفظ وتعبئة المواد الغذائية، ومشروع شركة الأهلية التجارية للأعمال الزراعية والكيماوية والصناعية «ناسيتا» للحلول التخزينية واللوجستية، ومشروع شركة «بريدفاست» لتصنيع وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية، ومشروع شركة «فلكستوك مصر» لإدارة عمليات التخزين.

وأعلن المهندس سامح جبرة، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، أن الشركة أنهت حوالي 70% من عمليات ترفيق وتهيئة المرحلة الأولى من المشروع، مشيدًا بتعاون الهيئة العامة للاستثمار مع إدارة الشركة، وكفاءة منظومة عمل المناطق الاستثمارية التي تتيح للشركة الحصول على كافة الموافقات من جهة واحدة، وهي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الذي يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار.

وأكد استعداد الشركة للمساهمة في خطط تنمية المنطقة المحيطة بالمنطقة الاستثمارية، كجزء من دورها المجتمعي في المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

وتعمل الحكومة، على تنفيذ 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تضم نحو 186 مشروعًا وبحجم استثمارات يصل إلى 4 تريليونات جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق نحو 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي حصلت «الشروق» عليها نهاية العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والخدمي في المحافظات.

وبحسب البيانات، يبلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة حاليًا 11 منطقة تضم 1657 شركة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، في 6 محافظات مما يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من المناطق الذي يوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويعزز مناخ الأعمال في مصر.

وتوجد في مصر مناطق حرة (عامة وخاصة) ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.