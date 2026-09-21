بيانات: تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز

أفادت بيانات شحن، اليوم الاثنين، بأن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضا من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت كثيرا حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق، الذي كان ممرا لخُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، لكن منتجين من الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط على متن ناقلات تبحر وهي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأظهرت بيانات أولية من شركة "كبلر" لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أمس الأحد، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.

وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة "بينيوس"، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.

وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج، يوم السبت، محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة، بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة.

وأظهرت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "شاندونج ريدوود"، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.

وقبل ⁠اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير، كان المضيق تمر منه عادة ⁠نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات.