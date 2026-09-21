458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 458 مستوطنا، منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن مئات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير قد اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس، تحت حراسة مشددة، وأدى طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

ونوهت محافظة القدس إلى أن قوات الاحتلال تفرض تعتيما اعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني من عيد الغفران اليهودي.

وأكدت أن سلطات الاحتلال قيدّت حركة المواصلات والعمل في مدينة القدس، وفرضت إغلاقا شاملا على المؤسسات والمتاجر، وقيودا على الحركة؛ بحجة عيدهم.

وفي وقت سابق، أدانت مصر، بأشد العبارات، اقتحام مسئول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد.

وشددت مصر على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحذرت من أي محاولات لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة أو فرض واقع جديد على مقدساتها، مؤكدة ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.