أعلن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، حبيب الله عباسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، سيتوجه غدا إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة.

وتتضمن أجندة زيارة الرئيس الإيراني إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، وعقد لقاءات ومباحثات مع عدد من رؤساء ومسئولي الدول المشاركة، بالإضافة إلى الاجتماع مع النخب الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، واللقاء مع عدد من النخب الأمريكية وممثلي مراكز الأبحاث، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وذكرت "إرنا" أن الحكومة الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء آخرين في الوفد الإيراني رفيع المستوى، بمن فيهم أعضاء الفريق الإعلامي المرافق للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

والجدير بالذكر أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتُتحت يوم الثلاثاء الماضي في مقر المنظمة بنيويورك، تحت شعار "استعادة الثقة".