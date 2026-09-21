 وكالة تسنيم: زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران لا تتعلق بجهود الوساطة في الصراع مع أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة تسنيم: زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران لا تتعلق بجهود الوساطة في الصراع مع أمريكا

وكالات
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 11:24 ص

قالت وكالة «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران لا تتعلق بجهود الوساطة في الصراع مع أمريكا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الباكستاني محسن نقوي، لا يحمل خلال زيارته المرتقبة اليوم، أي رسالة إلى إيران، كما أن طهران لن ترسل عبره أي رسالة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت أن الشروط السبعة لإيران أُبلغت بشكل صريح وواضح إلى الجانب الأمريكي، موضحة أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا الوضع.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المتحدث إلى وجود علاقات جيدة بين إيران وباكستان، مؤكدًا أن التعاون يشهد نموًا مستمرًا في مختلف المجالات.

وأضاف بقائي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تتمحور حول القضايا الثنائية، مع احتمال أن يرافقه وزير آخر، مشيرًا إلى إجراء مشاورات بشأن الاتفاقيات المشتركة بين رئيسي البلدين وسبل تنفيذها.

وفي السياق ذاته، أوضح بقائي أن باكستان تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات، لكنه أكد أنه لا توجد معلومات حول اعتزام إسلام آباد طرح مبادرة أو خطة محددة خلال الزيارة.

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