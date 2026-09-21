الكرملين: موسكو تأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى عدم إحراز أي تقدم حاليًا في هذا الملف.

وقال بيسكوف، خلال منتدى إعلامي نظمته منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ، إن روسيا تأمل في استئناف المفاوضات وإجراء «محاولة أخرى لتحقيق أهدافنا عبر الوسائل السلمية».

وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد بيسكوف أن روسيا تواصل «العملية العسكرية الخاصة» بهدف تحقيق الأهداف التي حددتها.

وتتواصل الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وتركيا لإنهاء الحرب.

وحذرت موسكو من تكثيف ضرباتها على كييف، بينما أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات على منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا.

وجاءت هذه التطورات رغم ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف استهداف منشآت الطاقة، إذ حث ترامب الأسبوع الماضي زيلينسكي على وقف الهجمات التي تستهدف إنتاج النفط الروسي.

ونقل موقع «أكسيوس» أن ترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية، وأبلغه بأن هذه الهجمات تسهم في ارتفاع أسعار الديزل عالميا، فيما تكررت كلمة «الديزل» مرات عديدة خلال الاتصال بينهما.

وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين، بينما أكد زيلينسكي استعداد كييف لاتخاذ «خطوات تهدئة» إذا قامت موسكو بالمثل، وهي المبادرة التي وصفها الكرملين بأنها «فكرة جيدة».