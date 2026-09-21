إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيفات البحوث ومؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مواصلة أدائها المتميز في استطلاع أبحاث إكستِل للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، حيث حصدت المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات Corporate Access Conferenceللعام الثاني على التوالي، بينما حقق قطاع البحوث في الشركة مراكز متقدمة في عدد من القطاعات الرئيسية التي يغطيها.



ويؤكد هذا التصنيف المكانة الرائدة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس كمنصة محورية للحوار الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل قدرتها على الجمع بين خبراتها في قطاعي Corporate Accessالتواصل مع إدارات الشركات والبحوث، بما يسهم في ربط المستثمرين الدوليين بأبرز الفرص الاستثمارية وقصص النمو الواعدة في أسواق المنطقة.



كما يعكس تصدّر إي اف چي هيرميس لتصنيف Corporate Access Conference للعام الثاني على التوالي النجاح المستمر لمؤتمرها الاستثماري الرائد «One-on-One»، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر ملتقى استثماري مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استضافت النسخة التاسعة عشرة من المؤتمر 220 شركة من 12 دولة، بمشاركة 675 مستثمرًا مؤسسيًا ومدير صندوق يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية، بما يعزز دور المؤتمر كمنصة رئيسية تجمع بين رؤوس الأموال الدولية، والشركات المقيدة، وصناع القرار في المنطقة.



وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة: "يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة إي اف چي هيرميس للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين. كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة، أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصرًا أساسيًا في دعم القرارات الاستثمارية. ومن هنا، نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية."



وتفخر إي اف چي هيرميس بتنظيم اثنين من أبرز المؤتمرات الاستثمارية المتخصصة في المنطقة، وهما مؤتمر «One-on-One» ومؤتمر لندن الاستثماري، حيث رسّخا مكانتهما كمنصتين رئيسيتين على أجندة الاستثمار الإقليمية، تجمعان المستثمرين الدوليين وكبار التنفيذيين وصناع القرار وقادة القطاعات لمناقشة أبرز الاتجاهات والإصلاحات والفرص التي ترسم ملامح أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما سجل قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس أداءً قويًا في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم. فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفًا في النفط والغاز. كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية. وحصلت مي عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفًا في القطاع الاستهلاكي.



وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بإي اف چي هيرميس: "تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لإي اف چي هيرميس كمصدر موثوق للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية. وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين."



وتعزز التصنيفات الأخيرة مكانة إي اف چي هيرميس كشريك موثوق لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل منصتها المتكاملة التي تجمع بين الريادة في التواصل مع إدارات الشركات، والبحوث المتخصصة، والخبرة العميقة بأسواق المنطقة، بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واتخاذ قراراتهم بثقة أكبر.



وجرى الاحتفاء بهذه الإنجازات خلال حفل توزيع جوائز إكستِل للأسهم في أوروبا والأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أُقيم في لندن يوم 17 سبتمبر.