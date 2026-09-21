 وزير التعليم: تطبيق عقوبة الفصل لمدة عام للطالب الذي يستخدم أداة تصوير للمعلم داخل المدرسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: تطبيق عقوبة الفصل لمدة عام للطالب الذي يستخدم أداة تصوير للمعلم داخل المدرسة

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 10:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 10:05 ص

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة لكل المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ١٥٠ الصادر عام ٢٠٢٤ بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وفي هذا الإطار، يتضمن التوجيه أنه في حال استخدام الطالب أداة من أدوات التصوير لتصوير أحد المعلمين داخل حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو بهدف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرض الطالب للفصل من المدرسة لمدة عام دراسي كامل.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم واحترامه، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة داخل المؤسسة التعليمية، يمثلان ثوابت أساسية للعملية التعليمية.

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