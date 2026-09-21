هجوم روسي يستهدف سفينتي شحن وميناء ومركزا للإمداد والتموين في أوكرانيا

أعلنت وزارة ‌الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها ضربت عدة ⁠أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتي شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ‌ومحطة ⁠لتوزيع الغاز وبنية تحتية لميناء إزمايل، ومركز "بي.دي.يو ⁠لوجيستك" للإمداد والتموين في ⁠منطقة كييف.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة، إن قواتها قصفت، أمس الأحد، مستودعا تابعا لشركة "فاير ⁠بوينت" الأوكرانية المصنعة للطائرات بدون طيار (درونز) والصواريخ في منطقة كييف، بالإضافة إلى سفينة شحن ‌في ⁠ميناء أوديسا ومركز للإمداد والتموين تابع للبريد ⁠في منطقة أوديسا، والذي قالت ⁠إنه كان يُستخدم ⁠لنقل شحنات عسكرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما قال مسئولون محليون إن القوات الروسية قصفت أمس منطقة قرب مبنى ‌سكني ⁠في مدينة سومي الشمالية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وتتعرض سومي، القريبة من الحدود، لهجمات روسية متكررة في منطقة تقول موسكو إنها تريد إنشاء منطقة عازلة فيها.

وعلى الجانب الآخر، شنت أوكرانيا أمس ما قال رئيس بلدية موسكو إنه أكبر هجوم على الإطلاق بطائرات درونز على العاصمة الروسية، وذلك في أثناء اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها "اختبار لمدى التأييد للحرب الروسية في أوكرانيا".

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، والسلطات الانتخابية إن هجمات بطائرات درونز أسفرت عن مقتل شخصين في العاصمة وشخصين في الجزء الخاضع لسيطرة ‌روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، بينهم مسؤول انتخابي. وألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو التي سبق استهدافها من قبل.



في سياق متصل، أفادت لجنة الانتخابات المركزية أمس بأن ‌حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على ⁠57.5% من الأصوات، وذلك بعد فرز نحو 14% من الأصوات.