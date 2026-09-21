سريلانكا تعتزم تخصيص 6 مليارات دولار للإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام المقبل

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، إن الحكومة تعتزم تخصيص تريليوني روبية سريلانكية (6 مليارات دولار) للإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام المقبل، منها 250 مليار روبية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصاء ديتواه الذي ضرب مناطق عديدة من البلاد في نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس قوله أمام تجمع شعبي مساء أمس، إن السلطات ستخصص 80 مليار روبية في ميزانية العام المقبل، لتشغيل خطوط القطارات بالكهرباء وهو المشروع الذي تصل تكلفته إلى 600 مليار روبية.

كما تدرس سريلانكا، تخفيض بعض الضرائب في ميزانية العام المقبل المقرر إعلانها في نوفمبر المقبل، بحسب الرئيس ديساناياكي.

يذكر أن الإنفاق الرأسمالي في ميزانية سريلانكا للعام الحالي ارتفع إلى 1.7 تريليون روبية بحسب بيانات رسمية.

وعلى صعيد منفصل، قال الرئيس، إن الحكومة ستقدم دعما لأسعار الوقود خلال الشهر المقبل لمنع ارتفاع الأسعار للمستهلكين.