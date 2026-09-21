إصابة 3 من ضباط الجيش الكوري الجنوبي في انفجار بالمنطقة الحدودية مع الشطر الشمالي

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن انفجارا وقع بالقرب من حدود البلاد المحصنة بشكل كثيف مع كوريا الشمالية أسفر عن إصابة 3 من ضباط الجيش الكوري الجنوبي اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة، أن الانفجار وقع خلال عملية غير محددة في المنطقة منزوعة السلاح وهي منطقة عازلة تفصل بين البلدين.

وقالت الوزارة، إن سبب الانفجار لم يتضح على الفور.

ولم يقل المسئولون الكوريون الجنوبيون ما إذا كان ممكنا أن يكون الانفجار ناتجا عن لغم أرضي زرعه الشطر الشمالي الذي أضاف ألغاما وحواجز مضادة للدبابات وغيرها من التحصينات على خط الجبهة في الشهور الأخيرة، فيما تدهورت العلاقات بشدة بين الخصمين الذين انقسما بسبب الحرب.

ويتلقى الضباط العلاج في مستشفى عسكري قريب من العاصمة سول.

وتعد المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين الكوريتين التي يبلغ طولها 248 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر المناطق الحدودية تحصينا في العالم، والمنطقة هي إرث للحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953 وانتهت بهدنة دون إبرام معاهدة سلام.