 نيوزيلندا تعلن عبور سفينتين تابعتين لبحريتها مضيق تايوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيوزيلندا تعلن عبور سفينتين تابعتين لبحريتها مضيق تايوان

ولنجتون - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:50 ص

أفاد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، بعبور سفينتين تابعتين للبحرية النيوزيلندية، لمضيق تايوان في أواخر الأسبوع الماضي، في إطار "نشاط روتيني" في المياه الدولية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن لوكسون قوله للصحفيين في ولنجتون، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن هذه الواقعة، إن السفينتين كانتا في طريقهما للمشاركة في مناورات مشتركة بالفلبين.

وأشار إلى أن البحرية كانت قد قامت بأمر مماثل في نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح لوكسون: "لقد تم الأمر بطريقة آمنة ومهنية.. وكان وفقا للقانون الدولي، وفي المياه الدولية".

 

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