تحولت الصخرة التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال زيارته لإحدى المناطق الطبيعية في تركيا، إلى نقطة جذب للزوار والمشجعين، بعدما توافد عدد كبير من الأشخاص إلى المكان لالتقاط صور تذكارية في الموقع نفسه الذي ظهر فيه قائد منتخب مصر.

وبدأت قصة الصخرة بعدما استغل محمد صلاح فترة راحته في زيارة عدد من المعالم الطبيعية والتاريخية في محيط مدينة طرابزون، من بينها دير سوميلا، قبل أن يتوجه إلى هضبة كورت ديري، حيث التقط صورًا ظهر خلالها جالسًا على إحدى الصخور وسط الطبيعة الخلابة، ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقف قصة صورة محمد صلاح عند انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ عدد من الزوار في البحث عن موقع الصخرة التي ظهر عليها اللاعب، والتوجه إليها لالتقاط صور مشابهة، وتقليد طريقة جلوسه في الصورة.

وتداولت وسائل إعلام تركية ومصرية مقاطع فيديو وصورًا تظهر توافد الزوار إلى الموقع، فيما بدأ المكان يحظى باهتمام متزايد من محبي النجم المصري وجماهير طرابزون سبور، حتى أصبحت الصخرة مرتبطة باسم محمد صلاح بشكل لافت.

ومع زيادة الإقبال على المكان، بدأ مستخدمون في تركيا يطلقون على الصخرة اسم «صلاحتاشي» (Sala yaylasi) وهو اسم يجمع بين اسم صلاح وكلمة «تاشي» التركية التي تعني الحجر أو الصخرة..

كما ظهرت صور لزوار وهم يجلسون على الصخرة بالطريقة نفسها التي ظهر بها محمد صلاح، بينما تداولت بعض الحسابات صورًا ولقطات من الموقع، في مشهد يعكس حجم التفاعل مع اللاعب المصري منذ انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور.

وامتد الاهتمام بالموقع إلى المنطقة المحيطة بالصخرة، حيث ظهرت لوحة تحمل اسم «هضبة صلاح»، بالتزامن مع تزايد عدد الزوار الراغبين في توثيق وجودهم في المكان الذي ظهر فيه النجم المصري.

وكشفت تقارير تركية أن بعض المواطنين بدأوا في الاستفسار عن موقع الهضبة وطريقة الوصول إلى الصخرة، بينما تستعد بعض شركات السياحة لإدراج المنطقة ضمن برامج جولاتها، في ظل الشهرة التي اكتسبها المكان بعد زيارة محمد صلاح ونشر صوره منه.

وهكذا تحولت صورة عفوية لمحمد صلاح خلال جولة سياحية إلى سبب في زيادة شهرة موقع طبيعي لم يكن مرتبطًا باللاعب من قبل، لتصبح الصخرة واحدة من الأماكن التي يقصدها محبو النجم المصري في طرابزون لالتقاط الصور وتكرار اللقطة التي ظهر بها «الملك المصري.»