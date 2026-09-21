مسئولة ألمانية: على الحكومة أن تأخذ مخاوف المواطنين بجدية أكبر عند إجراء إصلاحات

دعت وزيرة التعليم الألمانية ونائبة رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي كارين برين، إلى إجراء تغييرات في سياسة الحكومة بعد انتخابات برلماني ولايتي ميكلنبورج - فوربومرن وبرلين، مؤكدة ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات.

وقالت برين، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" اليوم الاثنين: "علينا من حيث المبدأ مواصلة السير في الطريق الذي بدأناه.. لكن من الواضح أننا لم نصغ إلى الناس بشكل صحيح. هناك نقص في التعاطف".

وأضافت الوزيرة، أن هذا اتهام مبرر، وقالت: "يجب أن يتغير هذا الآن. علينا أن نأخذ المخاوف المشروعة لكثير من الناس بجدية أكبر، ومن الواضح أن هذا ينطبق أيضا على كيفية صياغة الإصلاحات... المستشار نفسه يعلم أنه سيتعين عليه أن يتغير".

وفي الوقت نفسه، شددت القيادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه ميرتس، على أن الحكومة الألمانية انتُخبت لمدة أربع سنوات.

وكان الحزب المسيحي الديمقراطي قد خرج من برلمان ولاية ميكلنبورج - فوربومرن في انتخابات الولاية التي جرت أمس الأحد، وهي سابقة تاريخية له على مستوى الولايات الألمانية.

وفي برلين، يتعين على الحزب المسيحي الديمقراطي، وفقا للنتيجة الأولية للانتخابات، تسليم مسؤولية تشكيل الحكومة إلى حزب "اليسار".

وقالت برين، إن على الحزب المسيحي الديمقراطي أن يعيد توسيع نطاقه.

وأضافت: "الحزب المسيحي الديمقراطي الخالص ليس الحل"، موضحة أنه سيتعين على الحزب أيضا إبرام تسويات.

وتابعت: "وعلينا ببساطة أن نولي اهتماما أكبر لعدم تقديم وعود لن نتمكن في النهاية من الوفاء بها".