بكين: الرئيس الصيني يجري زيارة لأمريكا خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر

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أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، يعتزم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، صباح الاثنين، أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل أيام، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، في إحاطة للصحفيين، إن ترامب سيستقبل شي وزوجته، الأربعاء، لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب العاصمة واشنطن.

وكان ترامب قد وجّه الدعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر، خلال مأدبة رسمية أقامها شي على شرفه في بكين خلال مايو، وفق وكالة «رويترز».

ويعقد ترامب وشي اجتماعًا ثنائيًا في البيت الأبيض، الخميس، عقب مراسم استقبال رسمية واستعراض عسكري.