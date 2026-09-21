أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و519 ألفا و650 فردا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و519 ألفا و650 فردا بينهم 1660 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و361 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و25 ألفا و365 مركبة قتالية مدرعة، و50 ألفا و142 نظام مدفعية، و2149 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1662 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و527 ألفا و693 طائرة مسيرة، و5111 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و151 ألفا و861 من المركبات وخزانات الوقود، و4729 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.