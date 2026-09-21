ارتفع سعر الديزل (السولار) في محطات الوقود بالولايات المتحدة إلى أكثر من 6.50 دولار للبرميل لأول مرة على الإطلاق؛ ليستمر ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بالعالم، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية.

ووفقا لأرقام نادي السيارات الأمريكي (أيه.أيه.أيه) بلغ متوسط أسعار الديزل على مستوى الولايات المتحدة 6.505 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وتيرة ارتفاع أسعار الديزل تسارعت خلال الشهر الحالي، لتصل الزيادة التراكمية خلال الشهر أكثر من 87 سنتا للبرميل، مع ارتفاع السعر كل يوم تقريبا، ويتجاوز المستوى القياسي الذي سجله في 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فيه إمدادات الوقود الصناعي الأساسي في العالم بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ توقفت تقريبا إمدادات النفط التي تعبر مضيق هرمز في الخليج وهو الذي كان يمر منه نحو خمس إمدادت الطاقة العالمية قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، لم تعد إمدادات النفط الخام من منطقة الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب حتى الآن رغم تحسنها نسبيا، مما يحد من قدرة المصافي على إنتاج الوقود في العالم.

وتحظر روسيا تصدير الديزل، وقد تمدد الحظر حتى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي التكرير الروسية مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الروسي من الوقود.

وفي حين لا يستخدم أغلب الأمريكيين الديزل في سياراتهم، فإنه يستخدم في تشغيل الشاحنات والمعدات الزراعية ومولدات الكهرباء والقطارات والسفن وأنظمة التدفئة المنزلية، وهو ما يعني أنه يؤثر على كل جوانب الاقتصاد الأمريكي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في الأسبوع الأول من نوفمبر إلى تآكل شعبية مرشحي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخاصة في الولايات الزراعية مثل إيوا والولايات التي تعتمد على زيت التدفئة مثل مين.