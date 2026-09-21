 السفارة الروسية في مصر: أكثر من 5 آلاف روسي شاركوا في انتخابات مجلس الدوما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الروسية في مصر: أكثر من 5 آلاف روسي شاركوا في انتخابات مجلس الدوما

مروة محمد
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2026 - 9:50 ص

اختُتمت في مصر عملية التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الدوما الروسي، حيث فُتحت مراكز الاقتراع في السفارة الروسية بالقاهرة والقنصليتين العامتين في الغردقة والإسكندرية طوال يوم أمس.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان، إن المواطنين الروس المقيمين في شرم الشيخ، إلى جانب المتخصصين الروس المشاركين في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم من خلال عملية التصويت المتنقل التي أُجريت مسبقًا.

وأوضحت السفارة أن العملية الانتخابية جرت في أجواء ودية، حيث حضر العديد من الناخبين برفقة عائلاتهم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الناخبين في مصر تجاوز 5 آلاف ناخب.

وأضافت أن الانتخابات حظيت بتغطية إعلامية واسعة من جانب الصحفيين الروس والمصريين.

وأعربت السفارة عن "امتنانها العميق للسلطات المصرية لمساعدتها في تأمين مراكز الاقتراع"، كما أعربت عن تقديرها لجميع المواطنين الروس الذين أدلوا بأصواتهم، تقديرًا لمشاركتهم المدنية الفاعلة.

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